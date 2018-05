Mão na roda

O ministro Gilmar Mendes, coerente com sua atuação desde que foi nomeado por Fernando Henrique para o STF, garantiu uma vez mais as noites de sono de José Serra, Aloísio Nunes Ferreira e, por tabela, do presidenciável Geraldo Alckmin, mandando soltar o operador do PSDB Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, flagra pelo Ministério Publico suíço com R$ 113 milhões de saldo em contas no país, o que não corresponde a seus vencimentos como diretor da Dersa. A libertação foi providencial, pois o indigitado já mandou vários recados para os tucanos de alta plumagem avisando que está prestes a negociar com a PF e o MPF uma delação premiada que pode abalar o palácio do governo em São Paulo com sismos bem inconvenientes. Este foi meu comentário no Podcast Estadão Notícias, no ar desde 6 horas de segunda-feira 14 de maio de 2018.

Para ouvir clique aqui