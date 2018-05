Mania de roubar

A juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro na 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, deixou claro que a orientação da Lava Jato não mudará, caso o titular realmente se retire para cumprir período sabático dando aulas numa universidade americana. Ela deixou claro que o excesso de recursos infinitos na Justiça brasileira só favorece a impunidade, ao mandar prender o ex-chefe da Casa Civil de Lula e ex-presidente nacional do PT, José Dirceu, cujos embargos foram negados mais uma vez pelo TRF-4. A biografia do líder estudantil, guerrilheiro e pretenso herói do povo brasileiro já ficou bem menor do que sua capivara do criminoso comum que, pilhado após ter delinquido cumprindo pena do mensalão, ainda foi apenado na Lava Jato.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 18 de maio de 2018, às 7h40m)

1 – Haisem Que razões levaram a juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro na 13.ª Vara Federal de Curitiba, a mandar prender o ex-chefe da Casa Civil de Lula e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu de Oliveira, na noite de ontem?

2 – Carolina – Por que o juiz Haroldo Nader, da 6.ª Vara da 3.ª Região, de Campinas, no interior de São Paulo, determinou a suspensão dos benefícios aos quais tinha direito o ex-presidente Lula no cumprimento de sua pena em Curitiba?

3 – Haisem – O fato de o jornal francês Le Monde ter publicado um artigo assinado por Lula, no qual ele critica a justiça brasileira e defende seu legado, ecoando manifesto assinado por ex-dirigentes políticos de Espanha, Itália, França e Bélgica, pode mudar as decisões tomadas até agora ou que ainda estão para ser adotadas em todas as instâncias do Judiciário brasileiro?

4 – Carolina O que revela o inquérito em que a Polícia Federal acusa a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, de ter recebido 885 mil reais de propinas na Operação Lava Jato?

5 – Haisem A declaração do ministro da Defesa, general Joaquim Silva, segundo quem o memorando da CIA que revela a adoção da política de execuções de “subversivos perigosos” do governo Médici na gestão de Geisel, encerra, como ele pretende, a discussão histórica da violência na ditadura militar em nome da anistia de mão dupla, como ele pretende?

6 – Carolina O fato de a Receita Federal ter aberto 298 investigações, chamadas de procedimentos fiscais, em empresas do grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, altera em alguma coisa o prosseguimento da delação premiada que os mantém fora da cadeia?

7 – Haisem A operação nacional de combate à pedofilia empreendida ontem dá razão ao auê que foi feito pelo ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, nos meios de comunicação ontem?

8 – Carolina – O que indica o fato de os números do Instituto de Segurança Pública negarem os balanços otimistas apresentados por Temer no discurso da comemoração de seu segundo ano de governo sobre a intervenção militar na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro?

SONORA Verdades e Mentiras Sá e Guarabyra

https://www.youtube.com/watch?v=ymm4GCff3As