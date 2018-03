A nova Lei Geral das Telecomunicações será debatida no Senado. Segundo Eduardo Levy, presidente do SindiTelebrasil, os aportes que ficariam a cargo das concessionárias Vivo, Oi, Embratel, CTBC (Algar) e Sercomtel. farão girar uma engrenagem de emprego e desenvolvimento, envolvendo call centers, construção e implantação de torres, dotadas de estações radiobase e serviços de transmissão. De fato, a lei doará patrimônio publico de, pelo menos, R$ 100 bilhões e cancelará divida da Oi com a Anatel de R$ 20 bilhões, uma mamata bilionária. Parte da população, que recebe o péssimo e caro serviço de telecomunicação, pagará a conta salgada e será tungada. Mais um escândalo!

(Comentário no Estadão no Ar 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 13 de fevereiro de 2017, às 7h44m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site Estação Nêumanne, no ícone do play