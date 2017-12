Machado toca o trombone

A decisão do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado de por a boca no trombone resultou numa história detalhada da corrupção do Brasil desde a pré-história, que desembocou no saque premeditado e sistemático dos recursos postos à disposição do Estado pelo PT e seus aliados. Graças a ela estão sendo desmascarados truques retóricos como “delação seletiva”, pois o fogo não se concentra nos partidos do governo, mas também espalha fagulhas pela oposição. Mais salutar ainda é o serviço prestado à verdade desmontando o mito das doações legais e a narrando verdade da Justiça Eleitoral utilizada como lavanderia de dinheiro sujo.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 16 de junho de 2016, às 7h10m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, duas vezes no play sob o anúncio em azul