Luta inglória

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado _FM 107,3 – na quarta-feira 10 de janeiro de 2018 comentando a luta judicial inglória de Temer para fazer da filha de Roberto Jefferson ministra do Trabalho; o recorde de medidas provisórias de um governo que se finge de semipresidencialista; a delação do ex-presidente da Odebrecht comprometendo Serra; a indigência da saúde pública sob Ricardo Barros no combate à febre amarela; e a guerra surda e nada secreta entre dois figurões do establishment federal pela candidatura do grupo em outubro. Em Direto ao Ponto, Eliane Cantanhêde disse que Rodrigo Maia acabou mordido pela mosca azul, contando por que é o que ele tem articulado para 2018; e que o presidente meteu-se em enrascada na escolha da deputada Cristiane Brasil e agora não sabe como sair. Alexandre Garcia criticou o fiasco para preencher vaga no Ministério do Trabalho; a permanência de Maluf na prisão, apesar de sofrer de doença grave; e a segurança Pública interferindo na política. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy informou que o acordo entre Odebrecht e Ministério Público estadual usou método inédito para calcular multa.

