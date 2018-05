Ao contrário do que se imaginava, o ministro do STF Ricardo Toffoli anunciou seu voto no plenário virtual da Segunda Turma seguindo o relator Edson Fachin, que negou mais um embargo do embargo do embargo da defesa de Lula, ou seja, para que o petista fique preso onde está: na PF em Curitiba. São dois votos, com mais um (provavelmente o do decano Celso de Mello), a defesa do ex terá nova derrota, ainda que Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes mais uma vez desafiem ponto pacífico (foi por isso que se recorreu ao plenário virtual) e votem pela liberdade do preso mais famoso do Brasil. Agora certamente virão novos agravos regimentais no afã infinito dos advogados que querem impor sua fantasia da perseguição política num processo judicial.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na terça-feira 8 de maio de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem Ao contrário do que você imaginava, o ministro Dias Toffoli votou contra o pedido de embargo do embargo da defesa para soltar Lula da prisão. Será que outras surpresas virão e ele permanecerá preso?

2 – Carolina Em que o depoimento do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, muda o destino do processo da ocultação de patrimônio do sítio Santa Bárbara em Atibaia, a estas alturas do campeonato?

3 – Haisem Que tipo de assistência espiritual pode o irmão leigo franciscano Leonardo Boff dar ao presidiário mais popular do Brasil na sala de Estado maior onde ele vive em Curitiba? E será que um frigobar com umas cervejinhas dentro pode ser considerado gênero de primeira necessidade para conforto e tranqüilidade do presidiário mais famoso do Brasil?

4 – Carolina Em que a decisão do STJ de mandar processo contra o governador de seu Estado, a Paraíba, pode mudar o destino dele e, em conseqüência, alterar a questão do foro de prerrogativa de função na vida real?

5 – Haisem O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso concedeu os 60 dias de prazo a mais solicitados pela Polícia Federal e apoiados pela Procuradoria Geral da República, negando pedido da defesa de Michel Temer, que demandou arquivamento da investigação. Ele agiu corretamente ou correto está o presidente ao afirmar que não teme ser preso?

6 – Carolina Será que vai dar em alguma coisa essa tentativa de anular a nomeação do ex-desastrado-geral da Polícia Federal do empregão de adido policial na embaixada brasileira sediada no Palácio Dora Pamphili em Roma?

7 – Haisem Que conseqüências haverá da descoberta desses números espantosos de 160 movimentos sociais que administram invasões de prédios em São Paulo e mil toneladas em escombros de um deles, o edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paiçandu?

8 – Será que agora que a polícia fluminense, que nunca se destacou pela inteligência nem pela eficiência, descobriu que Marielle Franco e Anderson Gomes não foram mortos por uma pistola, mas por uma submetralhadora, a investigação vai avançar alguns milímetros?

