Lula e a lei

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 13 de dezembro de 2017 analisando o agendamento do julgamento no TRF 4 dos recursos de Lula à condenação de Moro; o vexaminoso relatório da CPMI da JBS para favorecer o crime e dificultar o trabalho dos agentes da lei; a nova condição de réu do presidente do DEM; e o antigo entusiasmo de Bolsonaro pelas convicções bolivarianas de Hugo Chávez. Eliane Cantanhêde comentou o julgamento de Lula marcado para 24 de Janeiro, com grande impacto na eleição de 2018; e Carlos Marun tropeçando nas próprias pernas antes mesmo de assumir a Secretaria de Governo, pois seu relatoria da CPMI da JBS é uma lástima. Alexandre Garcia abordou os seguintes temas: Henrique Eduardo Alves virando réu pela Arena das Dunas; TRF-4 marcando o julgamento de Lula para 24 de janeiro; e, mesmo com as reformas da Previdência ou tributária em risco, certo é que é preciso investir mais em infraestrutura. Gustavo Loyola discorreu sobre a reforma da Previdência e acordos econômicos. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy falou dos tribunais estaduais entregando quase 100% das informações relacionadas às cortes ao CNJ.

