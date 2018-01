Lula condenado

Ancorado pelo repórter da Polícia Pedro Venceslau e com comentários meus e do professor Fernando Castelo Branco, o Estadão às 5 produzido na TV Estadão e retransmitido por Youtube, Twitter, Facebook e Periscope do Estadão tratou da condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na aquisição e reforma do apartamento no Guarujá pela OAS. Ainda solto, pelo menos até o julgamento do recurso de sua defesa pelo TRF4 de Porto Alegre, o ex-presidente petista passou a ser uma espécie de último símbolo da velha impunidade. Sua condenação é, por isso, um marco histórico.

