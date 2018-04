Louco por arte

O ator João Miguel, que tem atuado de forma destacado nas telas, atua no Teatro Sesc Bom Retiro interpretando Bispo, um solo criado em 1996 quando ele foi à Chapada Diamantina para buscar a força da loucura de Bispo do Rosário, que Leandro Nunes chama no Estadão de artista do fim do mundo. O monólogo, que fez grande sucesso no Teatro Castro Alves, em Salvador, reproduz frases fortes do artista, revelado pela psiquiatra Nise da Silveira, como esta: “Estão dizendo que isso que eu faço é arte. Quem fala não sabe de nada. Isso é a minha salvação na Terra.” Elas põem em xeque o olhar sob o que pode ser considerado criação e dão impulso para encarar as possibilidades desse fazer.

(Comentário no Direto da Coxia do Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92.9 – na sexta-feira 17 de março de 2017, às 7h56m)

