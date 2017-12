Na quarta-feira 29 de junho de 2016 voltei a abrir meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão (FM 92,9) com um hino religioso católico a que me acostumei a cantar em muitas igrejas, inclusive algumas vezes nas missas celebradas pelo Padre Marcelo Rossi na zona sul de São Paulo. Recupero essa emoção cristã neste momento duro de suportar em nosso Brasil.

Pai nosso, Padre Marcelo Rossi