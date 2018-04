Ler ou não ler, eis a questão

O professor, ensaísta, crítico, poeta, escritor e presidente da Academia Brasileira de Letras, Domício Proença Filho, reflete sobre a importância da leitura em seu novo livro, Leitura de texto, leitura do mundo, publicado pela Editora Anfiteatro e a ser lançado hoje, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, às 19 horas. A questão central do texto é a importância do ato de ler na nossa relação com o outro e com o mundo que nos cerca. A obra foi escrita a partir da sua experiência em cursos que ministrou para 20 mil docentes da educação básica e cerca de 15 mil funcionários de empresas públicas e privadas. Nela tentou resumir, ordenar e responder às questões que ouviu na sala de aula.

