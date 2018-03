Lembrem-se de São Teori

Em teoria, é correta a argumentação do decano do STF, Celso de Mello, para permitir que o presidente Temer nomeasse Moreira Franco, o Angorá da Odebrecht, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e, portanto, portador de privilégio de foro. Na prática, vale a lei com que George Orwell termina a Revolução dos Bichos, segundo a qual todos devem ser iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que os outros. É o que ocorre em nossa nada serena República. Aliás, em teoria, Lula também tem razão quando pede para ser equiparado ao gato blindado. Pois, afinal, São Teori não mandou inutilizar a prova da conversa em que Dilma Janete confessou obstrução de Justiça para blindá-lo?

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 15 de fevereiro de 2017, às 7h13m)

Para ouvir, clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul