Leiloar para não perder

Equilíbrio econômico é nome bonito para o governo perdoar compromissos com a União assumidos por concessionárias controladas por compadres dos donos do poder na privatização de teles e concessões de aeroportos e rodovias. Os políticos tentam mudar as regras em favor de quem contribuiu para suas campanhas lesando o erário com justificativas cínicas. Num país com a saúde e a educação no miserê e onde os policiais são mal pagos, com o governo planejando o calote nos aposentados, os recursos públicos deveriam ter prioridade, e não concessionárias mal administradas de serviços públicos. A solução é tomar a concessão, cobrar quem não pagou e leiloar a concessão perdida. E à vista.

(Comentário no Estadão no Ar 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 17 de fevereiro de 2017, às 7h40m)

