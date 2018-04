Legislação de salvação

Política e amizade interferem na relação de juiz Gilmar com réu Temer Foto André Dusek/Estadão

O Brasil mergulhado numa crise que parece não ter fim com 13 milhões de pobres trabalhadores desempregados e ainda sem perspectiva de as empresas recobrarem as energia para voltar a contratar, os representantes desse povo sofrido agem como se nada tivessem que ver com isso. Ao contrário, os parlamentares, que antes só cuidavam de evitar que os adversários ocupassem o poder, agora se unem a eles para tentarem todos sobreviver à lista de Janot, à Operação Lava Jato e outras ameaças à sua sórdida impunidade. O governo também entrou na conspiração do salve-se quem puder, enquanto quem paga a conta não tem como salvar o que lhe resta de dignidade perante a família e a sociedade.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 14 de março de 2017, às 7h12m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul