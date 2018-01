Leal a quem, cara-pálida?

Na Argentina, o mais cotado dos eventuais sucessores de Temer, que balança e está para cair da Presidência da República, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), erra ao se declarar leal ao presidente e que aprendeu isso em casa. Na verdade, como parlamentar, deve lealdade à República, a seu Estado e a seu eleitorado. Como presidente da Câmara, deveria ser leald aos deputados, particularmente a seus apoiadores. Não é, ao contrário do que deu a entender, subordinado ao chefe do Executivo. Ainda que fosse, declarações do tipo em nada ajudam o presidente que está para ser substituído. Este foi o primeiro tema da conversa com Adriana Ferraz, do Estadão, no Estadão às 5 da TV Estadão.

(Estadão às 5, transmitido por Youtube, Twitter e Facebook na sexta-feira 7 de julho de 2017, às 17 horas)

