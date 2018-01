Bons indícios

A decisão do Banco Central, por unanimidade do Comitê de Política Monetária (Copom), de reduzir juros em 0,75%, em sua primeira reunião em 2017, provocada pela conjunção de más notícias na economia e de boa surpresa na inflação, enfim dentro da meta, animou o presidente Michel Temer e o governo. A maior parte do mercado, também feliz com ela, previa redução de até 0,5 ponto porcentual e diminuir a taxa básica de juros da economia para 13% ao ano “superou as expectativas” da própria equipe econômcia. Para completar, falta aprovar os ajustes no Congresso, acertar a calamidade financeira dos Estados, resolver a tragédia penitenciária e parar de dar presentes a concessionários e servidores.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 12 de janeiro de 2017, às 7h10m)

