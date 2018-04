Lambança inesquecível

Brian Cullinan foi o responsável pela confusão no fim da cerimônia do Oscar envolvendo o prêmio de melhor filme. Sócio da empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), há décadas responsável pela auditoria do prêmio, Cullinan entregou o envelope errado aos apresentadores Faye Dunaway e Warren Beatty, que anunciaram como vencedor La La Land, e não Moonlight. Os jornalistas descobriram que, em vez de cuidar do serviço, o elemento estava tuitando sem parar durante a cerimônia. Resta saber se, tendo sido culpada pela gafe que entrou na história das premiações mais importantes do mercado cinematográfico, a PwC também vai pagar o pato na área de consultoria econômica. Será?

(Comentário no Direto da Moviola do Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 1.º de março de 2017, às 7h53m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da Estação Nêumanne, no ícone do play