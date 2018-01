Justiça de faz de conta

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 24 de novembro de 2017 criticando STF e Congresso por suas tentativas de enganar a Nação com projetos de falsa redução do foro privilegiado; as opiniões oportunistas de políticos interessados e interesseiros sobre a boa imagem do apresentador de TV Luciano Hukck no Barómetro Político Estadão/Ipsos; e a dignidade alegada por Aécio para PSDB ficar com Temer, além de abordar a prisão do ex-chefe da Casa Civil de Cabral. Eliane Cantanhêde comentou a revisão do foro privilegiado, que ganhou, não levou e não pode ser considerada panaceia contra todos os males da Justiça brasileira; e também que Huck vai não vai.e, com isso, não sai da mídia! Sonia Racy, em seu Direto da Fonte, informou que o onipresente Luciano Huck deve anunciar que está fora da corrida presidencial. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz chamou o Grêmio de “reclamão” de arbitragem.

Para ouvir clique aqui