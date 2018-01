Juntos na cova

No Estadão às 5. levado ao ar pela TV Estadão nas redes sociais Youtube, Facebook e Twitter, ancorado pelo diretor da Rádio Eldorado – FM 107,3 – , Emanuel Bomfim, revelei os verdadeiros motivos de o PSDB manter seu apoio ao governo Temer depois da absolvição da chapa Dilma-Temer no processo que lhe foi movido em 2014 pelo PSDB, que agora participa do governo ocupando quatro ministérios. Ao ser perguntado por Emanuel se o partido dos tucanos sairia de cima do governo, respondi que este sairia do muro para a sepultura, pois não resiste ao abraço de afogados que o presidente ameaçado por denúncias de todos os tipos, mesmo absolvido no TSE, lhe propõe.

(Programa levado ao ar na segunda=feira, 12 de junho de 2017, às 17 horas)

Para ver clique aqui