A saga de Josué em Jericó, derrubando as muralhas da cidade cercada com sua trombeta, é bastante adequada para ilustrar nossa atual conjuntura. Pois foi com a rainha do gospel, Mahalia Jackson, descrevendo o feito bíblico do profeta que abri e encerrei meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão na segunda-feira 19 de dezembro de 2016, às 17h30m.

Ouça aqui a canção escolhida