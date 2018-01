Jogo de três tempos

As recentes decisões de Cármen Lúcia quanto à homologação urgente das delações da Odebrecht na Lava Jato mostram que ela tem consciência de que Zavascki realmente as homologaria, de vez que não está em jogo nenhuma decisão de fundo, mas apenas questionamentos sobre se os depoentes não foram pressionados para delatar, mas o fizeram por livre e espontânea vontade. Parece também que ela estabeleceu três tempos para lidar com a morte do relator: homologar; depois, escolher o substituto do ministro morto na relatoria. Ambas são do foro exclusivo do STF, que ela preside. A terceira, dependente da decisão do presidente Michel Temer, é, enfim, a escolha do undécimo ministro.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 25 de janeiro de 2017, às 7h12m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul