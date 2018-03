Neste momento em que obra inédita de João Cabral de Melo Neto e Aloísio Magalhães vem a lume, lembro poema fantástico sobre Ademir da Guia, ídolo eterno do Palmeiras, para cumprimentar, com todo o meu espírito esportivo, todos os amigos e inimigos palestrinos que tenho depois do título antecipado de domingo.

