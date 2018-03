Pedi a meus amigos Jacob e Flávio Pinheiro Goldberg que me indicassem uma canção religiosa judia para usar na abertura e no encerramento de meu Direto ao Assunto para ir ao ar no Direto da Redação 3 no feriado do 127º aniversário da República na Rádio Estadão, FM 92,9. Eles me apresentaram a belíssima Yerushalaim Shel Zahav, tida como o segundo hino de Israel, na excepcional interpretação da linda cantora israelense Ofra Haza.

Para ouvi-la clique aqui