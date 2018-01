Jardim contra o Rio

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 2 de novembro de 2017 tratando da troca de insultos entre o ministro da Justiça e o governo Pezão por causa de eventuais atividades ilícitas da PM fluminense: do turismo remunerado pelo contribuinte de um grupo de dez deputados; da participação do líder do PMDB na Câmara na defesa dos interesses de acionistas e credores privados da Oi e outras desventuras da Telegangue. Alexandre Garcia também deu uma de comentarista de MMA falando do ministro da Justiça x Rio de Janeiro; das brigas entre tucanos em Brasília; e de Ricardo Saud no isolamento da Papuda. E, em Direto da Font, Sonia Racy abordou o tema do dinheiro desviado por Maluf volta aos cofres públicos.

