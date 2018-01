Janot não convence

O Podcast dos Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da terça-feira 18 de julho de 2017 começou com meu comentário sobre o começo do recesso parlamentar sem que a pendência sobre a autorização da Câmara ao pedido de Janot para processar Temer sequer tenha tido seu relatório lido, tema também tratado por Eliane Cantanhêde..No Direto ao Assunto também critiquei duramente o procurador-geral da Republica, que Alexandre Garcia definiu como “infeliz”, coitado. Em seguida, me aliviei com a notícia da (embora pífia) recuperação do mercado do trabalho e reclamei do novo Refis, que Alexandre definiu como uma “mania de beneficiar os errados”. Minha intervenção terminou com um alerta sobre nova tentativa de cobrar de nós a dívida que a Oi tem conosco. Eliane Cantanhede criticou ainda a reforma política, que persegue o objetivo comum caminhando na direção de salvar pescoços da Lava Jato… Alexandre Garcia tratou do presidente do STJ lamentando o procurador pres6. E, para Marília Ruiz. o técnico Cuca parou no tempo.

Para ouvi-lo clique aqui