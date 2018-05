Comentário no Direto da Redação da Rádio Estadão (FM 92,9) da quarta-feira 27 de abril de 2016, às 18 horas

Prestes a entregar desgoverno, Dilma suspende eventual transição para sucessor adotando a política de terra arrasada de Stalin na Segunda Guerra.

Para ouvir, clique no link abaixo e, ao abrir o site, no ícone de play abaixo do anúncio em azul da rádio:

Direto da redação quarta 27