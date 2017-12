Insultos, ovo e empurrão

No Direto ao Assunto da abertura do Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 8 de agosto de 2017 denunciei a lenda urbana do superávit da Previdência apresentando números que mostram a urgente necessidade de reduzir suas despesas, além de falar mal da briga entre Temer e Janot e deste com Gilmar, o que desqualifica os três, da presidente do PT na vala comum dos investigados da PF, do chilique inócuo de Cabral e da postura sabuja do BNDES em relação à dívida da Oi. Eliane Cantenhêde mostrou como, mesmo de saída, Janot continua no meio da guerra e ameaça flechar Temer, mas também leva suas flechadas de Gilmar, o conviva do presidente. Para ela, a ovada em Doria é mais pop e ele foi o personagem de ontem. Alexandre Garcia perguntou se Temer lançou Dória, relatou a briga feia de Gilmar x Janot e desceu o pau na Venezuela by Gleisi. Em Direto da Fonte, Sonia Racy revelou que Gilmar Mendes está mudando o voto dele em relação a prisão em segunda instância. E Marília Ruiz, em Perguntar Não Ofende, criticou a briga pública do zagueiro Rodrigo que empurrou o técnico Milton Mendes e que nenhum dos dois venceu.

Para ouvir clique aqui