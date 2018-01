Insulto suspenso

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 29 de dezembro de 2017, comentando a decisão de Cármen Lúcia suspendendo parcialmente o decreto do chamado insulto natalino de Temer, sob o aplauso de outra dama, Raquel Dodge; a decisão de Barroso, do STF, de dar liberdade condicional ao ex-diretor de marketing do BB Henrique Pizzolato; a extradição de dois doleiros da pesada de Sérgio Cabral; e a situação de insegurança total no Rio Grande do Norte. Alexandre Garcia falou sobre Pizzolatto solto; e indulto de Temer cassado. E Eliane Cantanhede constatou que Temer fecha o ano com audácia e derrota em relação as regras do indulto de Natal para condenados por corrupção; e como foi 2017 para a política.

Para ouvir clique aqui