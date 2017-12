Conflito de poderes

Ainda sem saber se o País chegou ao fundo do poço imerso nas crises moral, econômica e política, nas quais afunda pelos 13 anos e 4 meses da aflição total, provocada por desgovernos seguidos do PT, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF a prisão de quatro oligarcas do PMDB, Renan, Jucá, Sarney e Cunha, influindo no clima que antecede em dois meses o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff no Senado. Aflitos com a crise, que pode piorar com a volta da afastada, os brasileiros só contam agora com o juízo do Supremo, que nunca foi muito confiável e do qual agora depende a definitiva instauração de uma crise institucional inusitada em nossa História republicana.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 8 de junho de 2016, às 7h10m)

