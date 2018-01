Imitando o inimigo

Esta semana começou com o presidente Michel Temer afirmando que continuava confiante e que nada os destruirá, nem ele nem seus ministros de confiança (aliás, só ele confia neles), na expetativa de chegar a suas mãos a acusação de Janot de que ele teria cometido crime de corrupção passiva. Na segunda-feira passada, dia 26 de junho de 2016, às 17 horas, comentei as principais notícias do dia, apresentadas pelo diretor da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim, no programa Estadão às 5 da Rádio Estadão, transmitido por Youtube, Twitter e Facebook. Na mesma ocasião, lembrei que, ao tratar Janot como inimigo pessoal e preferencial, Temer imita Lula que, como ele, em vez de se defender, acusa o juiz Moro.

( Comentários no Estadão às 5, na TV Estadão, na segunda-feira 26 de junho de 2017, às 17 hs.)

