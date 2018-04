Ih, faz tempo!

O esquema de corrupção nas obras da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro foi revelado em 2008 no âmbito da operação Castelo de Areia, que investigou à época o relacionamento escuso da Camargo Corrêa, hoje encalacrada na Lava Jato, com o então governador Sergio Cabral, além da renovação da concessão da obra na calada da noite. A operação foi enterrada pela força e pelo prestígio de Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça de Lula. Tudo está voltando à tona agora, que é hora de o Rio de Janeiro também ser passado a limpo para saber quem levou o Estado à calamidade pública. Tudo tem que ver com doação de campanha. Doação, não, venda de direito da união em proveito próprio.

(Comentário no Estadão no Ar 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da quinta-feira 16 de março de 2017, às 7h40m)

