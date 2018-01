Igual perante a lei

O Direto ao Assunto, que abre o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quinta-feira 13 de julho de 2017, foi inteiramente concentrado na análise da condenação de Lula pelo Juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão e 19 anos sem assumr cargo público. O mesmo assunto foi abordado por Eliane Cantanhêde (“eis que o presidente mais popular pós redemocratização é condenado por corrupção e é só a primeira condenação e, no Congresso, cada um vê como quer. PT diz que é perseguição política e a banda anti-PT comemora a Justiça para todos”) e Alexandra Garcia (“melhora o caminho pra Temer e o mercado gostou”) também abordaram o mesmo tema. Sonia Racy ouviu Marina Silva sobre sentença contra Lula: “a lei é igual para todos”. Marília Ruiz comentou o desempenho de outro perdido, o técnico Cuca, do Palmeiras, que perdeu por 2 a 0 pro Corinthians, que consolida caminhada para o título.

