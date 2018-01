Holerite infinito

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 6 de novembro de 2017 tratando dos seguintes temas: o aumento no holerite pedido pelos procuradores federais; as tramoias de Nelson Tanure na Oi, sob as bênçãos de Anatel e de Kassab; o atentado na igrejinha do Texas; e os enganos da direita brasileira nostálgica da ditadura militar. Eliane Cantanhêde reportou o feriado tomado pela história espetacular, contada pela Coluna do Estadão, de que a ministra justamente de direitos humanos queria furar o teto constitucional para ganhar 61 mil reais, o que diz muito do setor público no Brasil e, aliás, diz muito também do ministério Temer: onde põe lupa, emerge alguma coisa esquisita. Alexandre Garcia falou de censura, usurpação federal, politicamente correto no Enem, da ministra dos Direitos Humanos, é claro; e do artigo 144 da Constituição, mostrando como população pode agir na segurança pública. Gustavo Loyola abordou o dólar e a reforma da Previdência. Em Direto da Fonte, Sonia Racy descreveu as alterações no código florestal. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiztraçou uma panorâmica do clássico entre Corinthians e Palmeiras.

