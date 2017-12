Quando George Harrison foi apresentado num show em homenagem a Bob Dylan, a apresentadora do show disse My Sweet Lord e Hare Krishna, seu maior sucesso na carreira solo pós Beatles e sua identificação religiosa com a Índia distante. Nós, urbanoides brasileiros, mantivemos contato com jovens de bata rosa nos sinais de trânsito entoando esse cântico sagrado que identifica fé com supremo prazer e paz como objetivo de vida. Foi essa manifestação universal do transcendental que abriu meu comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 20 de junho de 2016, às 18 horas. Ouça o Hare Krishna Hare Rama que do Oriente distante ganhou o mundo inteiro pregando a paz em meio a um ambiente hostil e violento;

Clique aqui e ouça o mantra