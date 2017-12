Brasília está vivendo clima de ópera trágica. Como na ária Nessun dorma (Ninguém dorme), Dilma e Temer e outros membros dos 3 Poderes esvaziam os estoques de ansiolíticos na farmácia com medo do que ainda deve ser revelado em delações eventuais como as dos executivos das grandes empreiteiras Odebrecht e OAS e com o desdobramento do indiciamento do presidente de um dos maiores bancos privados do País, o Bradesco. No Planalto Central reina uma insônia total! Haja Rivotril!

(Comentário no Jornal da Gazeta 2 na terça-feira 31 de maio de 2016, às 22 horas)

