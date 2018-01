Haja propina!

No Estadão às 5 ontem, às 17 horas, a TV Estadão retransmitiu em Youtube, Facebook e Twitter minha conversa com o diretor da Rádio Eldorado – FM 107,3 –, Emanuel Bomfim, sobre a crise política desencadeada pela conversa nada republicana do presidente da República, Michel Temer, na noite nada calada no porão do Palácio do Jaburu, com o marchante Joesley Batista, da J&F. À véspera do julgamento das fraudes eleitorais na eleição de 2014, onde o mesmo Temer e Dilma Roussef reelegeram-se à Presidência e o vice com um conjunto grotesco de propinas milionárias comprometidas por vencedores e vencidos, que recorreram à Justiça, mas também foram pilhados recolhendo propinas.

