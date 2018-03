Gastança estúpida

Temer disse que seu governo está desmontando um ciclo perverso na economia brasileira. Ele tem razão, mas se esqueceu de ser humilde e reconhecer que ele e grande parte de sua equipe de governo tiveram participação importante nos desgovernos anteriores, com seu partido, o PMDB, apoiando os desgovernos de Lula e Dilma, do PT. E mais: sua função agora seria impedir que gastos absurdos, como o da celebração do dia do samba sem sambistas importantes, ao custo de meio milhão de reais, o programa de relicitação de Moreira e uma eventual medida provisória para salvar acionistas e credores da Oi, desmoralizassem seu apelo pelo sacrifício geral para superar a crise.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 8 de novembro de 2016, às 17h35m)

