Garantia de prescrição

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de terça-feira 6 de fevereiro de 2018 chamando a atenção para os seguintes temas: Marco Aurélio dá o dobro de prazo para Aécio responder a processo e considera prescritos os delitos de que Romero Jucá é acusado há 14 anos, mostrando como funciona o ciclo da impunidade nas altas rodas de Brasília; o coronel PM aposentado João Baptista Lima, amigão de Temer, faz sua parte não obedecendo à intimação para depor na PF; o ex-presidiário Roberto Jefferson entrega sorte da filhota trêfega Cristiane Brasil nas “mãos de Deus”, ou seja, Temer; o marqueteiro João Patinhas Santana volta a entregar Lulinha da Silva ao juiz Moro, agora no processo do sítio; e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo diz que auxílio-moradia é supletivo salarial garantido pela Constituição e encerra, irritado, coletiva. Eliane Cantanhêde lembrou que Luiz Fux está tomando posse na presidência do TSE já com uma boa polêmica: voto impresso ou não; e que a segunda turma do STF pode discutir logo a prisão após segunda instância, mas o povo quer mesmo é carnaval, Alexandre Garcia comentou Jucá, um caso contra o foro privilegiado; a novela de Cristiane Brasil fazendo um mês; e Cardozo dizendo que esquerda tem que buscar alinhamento. Para Sonia Racy, em Direto da Fonte, substituição, no Bradesco de Trabuco por Lazari Junior não causa tanta surpresa.

