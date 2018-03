Fundos arrombados

O rombo de R$ 70,6 bilhões dos fundos de pensão em 2016 deve-se ao mesmo escândalo pelo qual as duas recentes gestões petistas assistiram impávidas à limpeza dos cofres da República. Eles são administrados pelo Estado e pelos sindicatos das corporações que deles se beneficiam. Administram montanhas de dinheiro e seria impossível escapar à roubalheira generalizada do País. São todos todos cúmplices e as investigações a respeito levarão a descobertas mais chocantes do que as feitas pela Lava Jato no caso da Petrobrás. O Brasil tem sido um descalabro só em matéria de moral e gestão financeira e os fundos de pensão foram a maior ocasião que fez os ladrões na História deste país devastado.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 24 de abril de 2017, às 7h30m)

