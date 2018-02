Forca à vista

Lula disse à TV turca que quer antecipar as eleições de 2018 para já, contando para isso com a renúncia ou afastamento de Temer. Ao contrário de Caiado e Cássio, que sugerem que o presidente deixe o cargo apenas para usar o apelo na campanha de 2018, o ex tem pressa em disputar, porque é considerado favorito no primeiro turno e no segundo só perde para sua ex-ministra Marina, segundo o Datafolha. E principalmente porque, respondendo a cinco processos por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e ocultação de patrimônio, dificilmente chegará elegível a outubro de 2018. Ameaçam-no também 7 delações da Odebrecht e revelações recém-chegadas dos EUA.

