Fora de hora e lugar

É de uma impropriedade gritante a visita extemporânea de Temer à casa de Cármen Lúcia neste momento em que dois colegas dela no Supremo – Luis Roberto Barroso e Edson Fachin – o irritaram muito, um ao quebrar seu sigilo bancário na investigação sobre eventual favorecimento do governo a concessionários do Porto de Santos e o outro autorizando a PF a investigar a participação dele no uso de R$ 10 milhões em propinas delatados por executivos da Odebrecht. Feita no sábado, sem prévio agendamento e ao pretexto surrado de debater um programa da segurança pública, com o qual, aliás, ela não tem nada a ver, a reunião “apequena” o STF mais do que a eventual votação da prisão pós segunda instância.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 12 de março de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos do comentário:

Eldorado 12 de março de 2018 Segunda-feira

Haisem Rodrigo Janot tem razão de reclamar de Temer e Cármen Lúcia por terem mantido encontro na casa dela no sábado?

Carolina E que tal Ricardo Lewandowski servir de maçaneta para uma visita de surpresa de parlamentares petistas ao gabinete da presidente do STF para apelar por Lula? E mesmo assim Cármen Lúcia deixou discussões de habeas corpus fora da pauta?

Haisem A campanha lançada por Gleisi Hoffmann conclamando uma manifestação nacional contra a prisão de Lula surtirá algum efeito?

Carolina Baile funk na Vila Cruzeiro sofre atentado com cerca de 80 feridos. Suspeito morre em confronto com agentes da lei na Vila Kennedy. Mulher morre a tiro após assalto no Irajá. Fim de semana violento no Rio. E o que estão fazendo os militares lá?

Haisem Palocci operou propina para Delfim, diz Lava Jato. Mais um egresso da ditadura militar denunciado…

Carolina Nova vara federal dá liberdade a Joesley e Ricardo Saud. Será uma vara para a turma garantista do STF chamar de sua?

Haisem E Wesley foi hostilizado e vaiado em churrascaria no Itaim, confundido com o irmão.

Carolina Pré-candidatos, Meirelles e Maia usam jatinhos da FAB em deslocamentos. São estes que se pretendem portadores de novas práticas políticas?

SONORA Rapaz folgado Noel Rosa

