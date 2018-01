Coro do Tabernáculo Mórmon, que cantou no Capitólio, em Washington, durante a posse do 45º presidente dos EUA, Donald Trump, abre e encerra meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 20 de janeiro de 2017, às 17h36m – com sua interpretação do cântico cristão Come, Thou, Fount of Every Blessing (Vinde, Fonte de Todas as Bênçãos).

Para ouvir o cântico clique aqui