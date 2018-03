Flechadas no oeste

No Prodcast dos Comentaristas do Jornal Eldorado apresentado na quarta-feira 26 de abril de 2017, entre 6 e 10 horas na Rádio Eldorado (FM 107,9) estão gravados e podem ser ouvidos a qualquer momento os três comentários políticos e o econômico do dia. No primeiro tratei da libertação de Bumlai e Janu, do depoimento de Lula e do reconhecimento do relator da ação contra a chapa Dilma-Lula no TSE de que a Justiça Eleitoral virou lavanderia de dinheiro sujo no Brasil. Alexandre Garcia também comentou os soltos e presos pelo STF, o faroeste de nosso centro-oeste, em que índios atacam Congresso a flechadas, e as reformas no Legislativo. Eliane Cantanhede discorreu sobre o esforço concentrado pedido pelo presidente Temer para votação das reformas, que terá grande teste quarta e quinta na trabalhista, e ainda sobre o prende-solta, entra-e-sai, com o STF decidindo libertar Bumlai e prendendo o goleiro Bruno. O economista Gustavo Loyola opinou sobre as reformas da Previdência e trabalhista.

