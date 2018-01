De volta ao Senado

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da segunda-feira 3 de julho de 2017 começou com meu Direto ao Assunto a respeito da guerra de arco e flecha de bambu decretada por Janot a Temer, das vantagens que o presidente teve nessa luta na sexta-feira, o Dia do Solto, do serviço sujo que Fachin está fazendo para prejudicar a Lava Jato, da desqualificação criminosa do mesmo Temer à perícia da PF e da perplexidade num País que não tem dinheiro para fazer passaporte, mas tem para comprar voto de deputado, da bala perdida que põe em risco a vida do bebê no ventre materno e do presidiário que foi o único deputado a comparecer em sessão esvaziada da Câmara. Eliane Cantanhede comentou a volta de Aécio ao Senado, já com planos para articular defesa de Temer, embora ele também precise articular a própria defesa, pois seu processo continua. E ainda o recesso do Supremo deixando feridas abertas. Segundo ela, as divisões na Corte estão cada vez mais explícitas, num momento crucial da democracia brasileira. Alexandre Garcia abordou as dúvidas sobre a denúncia contra Temer, a decisão de Marco Aurélio de que mandato parlamentar pertence ao Legislativo, e não ao Judiciário, e as razões que Fachin teve para soltar Rocha Loures. Gustavo Loyola trouxe a lume o Boletim Focus e a expectativa de inflação para 2018. Sonia Racy, o confronto entre Janot e Raquel Dodge. E Marília Ruiz, o imbróglio envolvendo Marco Polo del Nero, corrupção e Leco, o presidente do São Paulo Futebol Clube.

