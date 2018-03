Fim de foro

“Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada”, afirmou o líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O apelo da poderosa figura à linguagem chula é a prova definitiva do desespero que se abateu sobre Brasília com a iminência de revelações comprometedoras na revelação das delações premiadas dos 77 da Odebrecht. Proponho solução salomônica entre Legislativo e Judiciário: fim geral da prerrogativa de foro para parlamentares e juízes, à exceção dos presidentes dos três poderes. E só. Ninguém mais!

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 21 de fevereiro de 2017, às 7h14m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul