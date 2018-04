Furo espetacular de Júlio Maria na capa do Caderno 2 do Estadão hoje revela que um filme sobre Roberto Carlos começou a ser produzido. Aos 75 anos, o artista faz encontros em sua casa com o diretor Breno Silveira e equipe para contar passagens de sua vida que poucos conhecem. O longa, ainda sem previsão de estreia, vai começar nos anos de infância de Roberto e seguir até a saída do artista do programa Jovem Guarda, em 1968, quando segue para o Festival de San Remo, na Itália, e volta pronto para estrear sua carreira mais alinhada com a soul music e as canções românticas. Entrementes, Lúcio Mauro, cuja carreira acompanho desde a TV Rádio Clube de Pernambuco, faz 90 anos. Parabéhs!

(Comentário no Direto da moviola no Estadão no ar da Rádio Estadão na quarta-feira 15 de março de 2017, às 7h52m)

