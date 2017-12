Fé e força!

Convoco brasileiros de todas as confissões religiosas para apelar a suas entidades supremas para que inspire o ministro do STF Teori Zavascki ajudar a não complicar ainda mais as crises moral, política, econômica e de vergonha na cara do Brasil, decidindo de vez sobre o pedido de afastamento de Renan, Jucá, Sarney e Cunha, da cúpula do PMDB, de preferência não tomando conhecimento do inoportuna pedido de prisão e tornozeleira para eles. O hábito insistente de sentar sobre os processos sobre os quais tem de decidir como relator da Lava Jato não faz bem à democracia e ao País.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 9 de julho de 2016, às 18 horas)

