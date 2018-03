Faz de conta na segurança

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de sexta-feira 2 de março de 2018 com os seguintes temas: Temer anuncia empréstimos do BNDES aos Estados ao longo de cinco anos como se fossem verbas para reequipar polícias agora; Lula conta que vai fazer campanha eleitoral mesmo se tiver candidatura cassada pela Justiça Eleitoral; TSE resolve adotar Ficha Limpa contra políticos condenados antes da vigência da lei, em 2000; TRF-1 decide devolver processos contra Lula, Geddel e Cunha para Vallisney; o crescimento devagar, devagarinho do PIB brasileiro; a greve ilegal de juízes contra decisão do STF sobre auxílio-moradia; Raquel Dodge cobra dinheiro da delação premiada que a Odebrecht não pagou: e TCU pune responsáveis pela compra da refinaria “ruivinha” de Pasadena. Alexandre Garcia comentou os ex-governadores do DF Federal liberados pela Justiça; o contrabandista de fuzis na Flórida e a diferença entre a fiança de lá e a de cá: e a euforia do governo com a economia. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou como STF homologa acordo entre poupadores e bancos sobre planos econômicos.

