Selecionei mais uma canção gospel de Mahalia Jackson, a maior cantora evangélica do mundo em todos os tempos, para abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 19 de novembro de 2016, às 17h34m. Ela canta I Believe, Eu acredito.

Ouça aqui a canção com Mahalia