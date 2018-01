Eta, timinho metido!

Com desculpas pedidas pelo atraso, mas contando ser desculpado pelo fato de o tema continuar atual, pois o Flamengo, superavaliado no começo da temperada, está a quatro pontos da zona do rebaixamento e a nove do líder, Corinthians, do qual ninguém esperava nada antes do Campeonato Brasileiro começar, continuo pensando da mesma forma, apesar da vitória de ontem na Ilha do Urubu (que nome horroroso!). Meu time realmente merece essa associação com abutres, com uma diretoria com dois envolvidos na Lava Jato e um time abaixo do sofrível, sem goleiro nem zaga que preste. Daí retransmito minha participação no Estadão Esporte Clube com Robson Morelli, César Sachetto e Gustavo Grisa Lopes.

(Estadão Esporte Clube, Rádio Eldorado, FM 107,3, na terça-feira 13 de junho de 2017, ao meio dia)

Para ouvir clique aqui